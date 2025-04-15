Союзное ОСАГО для белорусов и россиян начнет действовать с 23 апреля

— Договор страхования Союзного государства направлен на то, чтобы гражданам наших стран было удобно путешествовать. Особенно это касается тех, кто часто ездит в Беларусь или в Россию на личном транспорте, им это будет выгодно и удобно, — прокомментировал председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту, депутат Госдумы РФ Виктор Пинский.