Союзное ОСАГО для белорусов и россиян начнет действовать с 23 апреля

Запуск союзного ОСАГО осуществят 23 апреля, пишет Sputnik Беларусь.
Новая система автострахования — союзное ОСАГО заменит необходимые ранее для граждан двух стран при въезде в соседнюю страну на личном авто «зеленую», а теперь «синюю карту».
Союзная «автогражданка» начнет действовать, так как все технические вопросы по ее внедрению уже решены.
— Договор страхования Союзного государства направлен на то, чтобы гражданам наших стран было удобно путешествовать. Особенно это касается тех, кто часто ездит в Беларусь или в Россию на личном транспорте, им это будет выгодно и удобно, — прокомментировал председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту, депутат Госдумы РФ Виктор Пинский.
Работа над внедрением союзного автополиса продлилась четыре года. Союзное ОСАГО, в целом, будет выгоднее той же «синей карты», а его конечная стоимость будет зависеть от водительского стажа, объема двигателя авто и т.д.
— Это не обязательный вид страхования, это дополнительная опция для того, чтобы человек мог выбирать, что ему выгодно, — уточнил депутат.
Таким образом у водителей будет альтернатива: приобрести «синюю карту» при поездках в соседнюю страну один-два раза в год, или заключить договор Союзного государства, что будет выгоднее.
Напомним, единая система автостраховки ОСАГО начала действовать в Беларуси с 1 января 2025.
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