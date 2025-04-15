Адвокатскую мантию утвердили в Казахстане

«Президиум РКА утвердил форму и описание адвокатской мантии, разработанной в рамках реализации права адвокатов на участие в судебных заседаниях в мантии. Это право предусмотрено пунктом 6 статьи 33 Закона Республики Казахстан “Об адвокатской деятельности и юридической помощи”», — говорится в сообщении.
Сообщается, что каждый адвокат вправе сам решать, использовать ли мантию в судебных заседаниях. Она также может быть надета на торжественные мероприятия, соответствующие статусу профессии.
Отмечается, что форма выбрана по результатам широкого обсуждения.
«В 2024 году в рамках III Республиканской спартакиады адвокатов состоялась первая презентация проектов адвокатской мантии. Там же был проведен анонимный опрос, в котором приняли участие около 300 адвокатов, выразивших свое мнение о представленных моделях», — сказано в сообщении.
Указывается, что по итогам предварительного обсуждения президиум РКА принял решение о проведении более масштабного и открытого опроса среди всего адвокатского сообщества. По информации, в нем приняли участие свыше 3 тыс. адвокатов из всех регионов страны.
«На голосование были вынесены модели мантии от трех казахстанских дизайнеров. По результатам опроса, а также с учетом позиций, представленных территориальными коллегиями, Президиум утвердил модель, предложенную брендом Tarbiya Ulttyq Kiim», — сказано в сообщении.
Основные элементы мантии:
· Черная ткань с воротником-стойкой в небесно-голубом цвете, символизирующем цвет флага Казахстана.
· На воротнике и декоративных лентах мантии использован национальный узор «Қорғау», что в переводе означает «защита» или «оберег».
Этот символ был взят из сборника OIU Qazaq Design, составленного Государственным советником Республики Казахстан Е. Т. Кариным.
· Открытый фасон мантии — без пуговиц и застежек — символизирует свободу и независимость адвоката. У него нет начальников, и он не «застегивается» перед кем бы то ни было, в отличие от форменной одежды, которую ее носители застегивают на все пуговицы, что подчёркивает иерархию и подчиненность в силовых структурах.
· Симметричные голубые ленты с узорами символизируют равенство, баланс и справедливость.