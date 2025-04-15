Адвокатскую мантию утвердили в Казахстане

· Открытый фасон мантии — без пуговиц и застежек — символизирует свободу и независимость адвоката. У него нет начальников, и он не «застегивается» перед кем бы то ни было, в отличие от форменной одежды, которую ее носители застегивают на все пуговицы, что подчёркивает иерархию и подчиненность в силовых структурах.