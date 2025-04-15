Шесть мест концентрации ДТП выявили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 2024 году было зарегистрировано 1136 ДТП, в которых погибли 74 человека и получили травмы 1405 человек. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Сергей Яскевич.