Шесть мест концентрации ДТП выявили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 2024 году было зарегистрировано 1136 ДТП, в которых погибли 74 человека и получили травмы 1405 человек. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Сергей Яскевич.
По его словам, в результате анализа было выявлено шесть мест концентрации ДТП. В текущем году проведена разработка мероприятий, направленных на их ликвидацию.
Например, на перекрестке улиц Токарей — Татищева планируют увеличить длительность красного сигнала светофора для всех направлений.
На перекрестке улиц Большакова — 8 Марта намерены организовать мероприятия по корректировке схем пофазного разъезда.
Сергея Яскевич сообщил, что в прошлом году было построено три новых светофорных объекта, установлено 6 светофоров типа Т-7 (мигающих), 2600 дорожных знаков, по 6 адресам искусственные неровности.
«МК-Урал» ранее писал, что половина аварий на трассах Свердловской области случилась из-за отсутствия вежливости между водителями. Об этом заявил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.
По его словам, самые аварийные города Свердловской области — это Екатеринбург и Нижний Тагил. В столице Урала в ДТП за год погиб 71 человек. В Нижнем Тагиле также наблюдается рост аварий. Причин несколько.