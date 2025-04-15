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В Неклиновском районе из-за цветочного трипса ввели карантин

В селе Вареновка на 28 га обнаружили вредителя, который угрожает цветам и огурцам.

Источник: Комсомольская правда

В селе Вареновка Неклиновского района специалисты Россельхознадзора по Ростовской области обнаружили вредителя — цветочный трипс. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сейчас на площади 28,8 га установили карантинную фитосанитарную зону. А собственнику земли, где нашли вредителя, отправят предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Специалисты отметили, что западный цветочный трипс опасен для роз, хризантем, гербер, гипсофила, цинерарии, а также для огурца.

Сначала вредитель вызывает появление желтых некротических пятен и серебристых штрихов. А когда трипса становится много, на зараженных растениях образуются некрозы. Это приводит к тому, что у цветов ухудшается внешний вид. А у овощных снижается урожайность и количество плодов, так как вредитель питается клеточным соком растений.