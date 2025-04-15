В Неклиновском районе из-за цветочного трипса ввели карантин

Сначала вредитель вызывает появление желтых некротических пятен и серебристых штрихов. А когда трипса становится много, на зараженных растениях образуются некрозы. Это приводит к тому, что у цветов ухудшается внешний вид. А у овощных снижается урожайность и количество плодов, так как вредитель питается клеточным соком растений.