В Неклиновском районе из-за цветочного трипса ввели карантин

В селе Вареновка Неклиновского района специалисты Россельхознадзора по Ростовской области обнаружили вредителя — цветочный трипс. Об этом говорится на сайте ведомства.
Сейчас на площади 28,8 га установили карантинную фитосанитарную зону. А собственнику земли, где нашли вредителя, отправят предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Специалисты отметили, что западный цветочный трипс опасен для роз, хризантем, гербер, гипсофила, цинерарии, а также для огурца.
Сначала вредитель вызывает появление желтых некротических пятен и серебристых штрихов. А когда трипса становится много, на зараженных растениях образуются некрозы. Это приводит к тому, что у цветов ухудшается внешний вид. А у овощных снижается урожайность и количество плодов, так как вредитель питается клеточным соком растений.