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В РЖД считают, что угрозы подтопления железнодорожных путей в Омске нет

Комментарий появился после видео о воде, подходящей к железнодорожным путям в Осташково.

Источник: Комсомольская правда

В Западно-Сибирской железной дороге прокомментировали информацию об угрозе подтопления одной из железнодорожных веток. В ведомстве считают, что опасности нет.

Как сообщили в ЗСЖД, для безопасного и бесперебойного движения приняты своевременные меры. От снега и наледи еще до 31 марта были очищены более 400 водопропускных труб и малых мостов, около 100 км кюветов и лотков для отвода талых вод. Также были сформированы два противоразмывных поезда. Они размещены на станциях Входная и Омск-Пассажирский и укомплектованы необходимым оборудованием.

Кроме того, организованы так называемые водомерные посты за наблюдением за инженерными объектами, находящимися в потенциальной зоне подтопления.

Напомним, ранее на то, что вода вплотную подошла к железнодорожной ветке в Осташково, пожаловались садоводы. Территорию подтапливает из-за золоотвала ТЭЦ-5.