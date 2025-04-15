В РЖД считают, что угрозы подтопления железнодорожных путей в Омске нет

Как сообщили в ЗСЖД, для безопасного и бесперебойного движения приняты своевременные меры. От снега и наледи еще до 31 марта были очищены более 400 водопропускных труб и малых мостов, около 100 км кюветов и лотков для отвода талых вод. Также были сформированы два противоразмывных поезда. Они размещены на станциях Входная и Омск-Пассажирский и укомплектованы необходимым оборудованием.