Глава СВР Нарышкин сообщил про рассекречивание информации разведки

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал про стратегическое рассекречивание актуальной развединформации, пишет БелТА.
Так, Нарышкин сообщил о большой работе с архивными материалами, проводимой внешней разведкой.
— Архивные документы являются одним из самых сильных инструментов, которые не позволяют подвергать сомнению и Победу советского народа в Великой Отечественной войне, и подвиг поколения победителей, — прокомментировал он.
А затем объяснил, что сейчас СВР все чаще применяет «стратегическое рассекречивание актуальной разведывательной информации».
Также он назвал недостойными планы западных стран, в том числе Польши и государств Прибалтики, помешать торжественным мероприятиям, посвященным Великой Победе.
— Ряд стран планирует уничтожить воинские захоронения тех солдат, офицеров Красной армии, которые освободили эти страны от фашизма. Это, конечно, недостойно, — заключил он.
Еще Нарышкин заявил об усилении эскалации со стороны Франции, Великобритании и Германии у границ Беларуси и России: «Надо действовать на упреждение».
Также глава СВР сказал о сложных задачах для спецслужб Беларуси и России. Еще в Минске Нарышкин сказал об интенсивном диалоге России и США.