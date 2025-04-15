Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СВР Нарышкин сообщил про рассекречивание информации разведки

Глава СВР России Нарышкин сказал, какие документы рассекретят Беларусь и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал про стратегическое рассекречивание актуальной развединформации, пишет БелТА.

Так, Нарышкин сообщил о большой работе с архивными материалами, проводимой внешней разведкой.

— Архивные документы являются одним из самых сильных инструментов, которые не позволяют подвергать сомнению и Победу советского народа в Великой Отечественной войне, и подвиг поколения победителей, — прокомментировал он.

А затем объяснил, что сейчас СВР все чаще применяет «стратегическое рассекречивание актуальной разведывательной информации».

Также он назвал недостойными планы западных стран, в том числе Польши и государств Прибалтики, помешать торжественным мероприятиям, посвященным Великой Победе.

— Ряд стран планирует уничтожить воинские захоронения тех солдат, офицеров Красной армии, которые освободили эти страны от фашизма. Это, конечно, недостойно, — заключил он.

Еще Нарышкин заявил об усилении эскалации со стороны Франции, Великобритании и Германии у границ Беларуси и России: «Надо действовать на упреждение».

Также глава СВР сказал о сложных задачах для спецслужб Беларуси и России. Еще в Минске Нарышкин сказал об интенсивном диалоге России и США.