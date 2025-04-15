На участке трассы «Дон» в Воронежской области отменили зимние ограничения скорости

На воронежском участке трассе «Дон» отменили зимние ограничения скорости. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Объединенные Системы Сбора Платы».
На большей части воронежского участка трассы теперь можно развивать скорость до 110 км/час. А с 517 по 544 километры, недалеко от сел Новая Усмань и Рогачевка, разрешают разгоняться до 130 км/час. Впрочем, действует и ограничение до 90 км/ч, но только около населенных пунктов.
Однако водителям не стоит терять бдительность. И ехать нужно с умом, учитывая такие факторы как возможный ремонт дороги и неблагоприятные метеорологические факторы, особенно туман или осадки, тогда сильно гнать, естественно, не стоит, если вам дорога жизнь.