На участке трассы «Дон» в Воронежской области отменили зимние ограничения скорости

На большей части воронежского участка трассы теперь можно развивать скорость до 110 км/час. А с 517 по 544 километры, недалеко от сел Новая Усмань и Рогачевка, разрешают разгоняться до 130 км/час. Впрочем, действует и ограничение до 90 км/ч, но только около населенных пунктов.