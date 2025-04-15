На Украине умер режиссер Александр Муратов, бывший муж Киры Муратовой

Александр Муратов родился 21 апреля 1935 года в Харькове. Отец будущего режиссера Игорь Муратов был поэтом и драматургом. Александр Муратов в интервью вспоминал, что его семья была украиноязычной, а сам он в школьные годы был какое-то время связан с УПА. По его словам, попал он туда абсолютно случайно. Впоследствии по совету отца он уехал в Москву, где поступил во ВГИК.