Глава СВР Нарышкин: Польша хочет установить 2 млн мин у границ Беларуси

Так, руководитель СВР указал на агрессивную риторику Польши, стран Прибалтики и, в целом, милитаризацию вокруг границ Союзного государства. Нарышкин заметил, что Польша и прибалтийские страны «особенно на словах бряцают оружием». Но еще он прокомментировал желание Польши заминировать территорию вблизи границ Беларуси и России.