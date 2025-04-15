Глава СВР Нарышкин: Польша хочет установить 2 млн мин у границ Беларуси

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал о стремлении Польши установить противотанковые мины у границ Беларуси и России, передает БелТА.
Так, руководитель СВР указал на агрессивную риторику Польши, стран Прибалтики и, в целом, милитаризацию вокруг границ Союзного государства. Нарышкин заметил, что Польша и прибалтийские страны «особенно на словах бряцают оружием». Но еще он прокомментировал желание Польши заминировать территорию вблизи границ Беларуси и России.
— Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около 2 миллионов противотанковых мин, — заметил он.
И добавил, что также Варшава надеется получить ядерное оружие США.
Нарышкин подчеркнул, что именно наращивание военной активности у границ Союзного государства — один из факторов и причин «опасного кризиса на европейском континенте».
При этом он предупредил, что в случае агрессии НАТО против Беларуси и России ущерб будет нанесен всему блоку НАТО. А в большей степени пострадают «носители подобных идей, носители среди политических кругов Польши и прибалтийских стран».
Также глава СВР Нарышкин сообщил про рассекречивание информации разведки. Еще Нарышкин заявил об усилении эскалации со стороны Франции, Великобритании и Германии у границ Беларуси и России: «Надо действовать на упреждение».
Также глава СВР сказал о сложных задачах для спецслужб Беларуси и России. Еще в Минске Нарышкин сказал об интенсивном диалоге России и США.