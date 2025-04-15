Волгодонские школьники смогут отправиться в экспедицию на Северный полюс

— «Ледокол знаний» — это не просто путешествие на Северный полюс. Это — инвестиция в будущее нашей страны. Поддерживая такие проекты, Росатом открывает для школьников Волгодонска и всей России двери в мир науки, технологий, инноваций. Мы верим, что именно эти ребята, смелые, любознательные и талантливые, станут завтрашними лидерами, которые поведут Россию к новым вершинам. И наша задача — дать им все возможности для реализации своего потенциала, чтобы они могли внести свой вклад в развитие атомной отрасли и всей страны, — отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.