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Волгодонские школьники смогут отправиться в экспедицию на Северный полюс

Для этого нужно выполнить ряд интеллектуальных и творческих заданий.

Источник: Комсомольская правда

Организаторы объявили о старте шестого сезона международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Волгодонские школьники наряду с подростками из других регионов России в возрасте от 14 до 16 лет получили возможность посоревноваться за уникальную поездку на Северный полюс.

Экспедиция запланирована на август 2025 года и продлится четыре дня. За это время участники должны преодолеть 1 230 морских миль. В плавание отправится атомный ледокол «50 лет Победы», который соберет на борту 70 подростков, включая 24 финалистов проекта «Ледокол знаний», а также победителей федеральных, региональных и отраслевых молодежных проектов.

Традиционно участниками экспедиции также станут авторитетные эксперты — видные учёные, просветители науки, знаменитые артисты, выдающиеся спортсмены и популярные блогеры.

— «Ледокол знаний» — это не просто путешествие на Северный полюс. Это — инвестиция в будущее нашей страны. Поддерживая такие проекты, Росатом открывает для школьников Волгодонска и всей России двери в мир науки, технологий, инноваций. Мы верим, что именно эти ребята, смелые, любознательные и талантливые, станут завтрашними лидерами, которые поведут Россию к новым вершинам. И наша задача — дать им все возможности для реализации своего потенциала, чтобы они могли внести свой вклад в развитие атомной отрасли и всей страны, — отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.

Регистрация участников проводится до 5 мая 2025 года. Затем конкурсанты должны будут пройти интеллектуальные и творческие задания.

В финал конкурса пройдут 144 школьника, которые отправятся на очные отборы в каждом федеральном округе. Итоговый финал состоится в Москве, в музее «Атом» на ВДНХ в конце июня.

НАША СПРАВКА.

Арктическая экспедиция проводится уже пять лет. За это время в ней приняли участие уже свыше 350 школьников, в том числе четверо юных волгодонцев — Артем Пономаренко, Аксинья Елецкая, Артем Булгаков и Данил Дубяга.