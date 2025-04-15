Более 400 экспертов обсудят роль ИИ в развитии транспортной отрасли на TRANS AI 2025

В рамках конференции обсудят ключевые ИИ технологии на ближайшие 10 лет, а также поговорят про последствия развития ИИ на рынок труда и оценят вероятность восстания машин. Кроме того, представители ведущих исследовательских центров представят последние разработки в области больших языковых моделей, компьютерного зрения, нейроинтерфейсов и робототехники. На отдельной форсайт-сессии эксперты по внедрению IT-решений в транспортной отрасли поговорят о будущем логистики, беспилотном транспорте, полной цифровизации и роботизации транспортной инфраструктуры, а также поделятся примерами IT-решений, которые уже способствуют эффективной цифровизации на транспорте.