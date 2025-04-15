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Более 400 экспертов обсудят роль ИИ в развитии транспортной отрасли на TRANS AI 2025

Мероприятие пройдет 24 апреля в Москве.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 400 экспертов обсудят роль искусственного интеллекта (ИИ) в развитии транспортной отрасли на ежегодной научно-практической конференции «Искусственный интеллект в транспортной отрасли — TRANS AI 2025», сообщили организаторы.

Ежегодная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в транспортной отрасли — TRANS AI 2025» пройдет 24 апреля в Москве.

«Одно из главных событий в сфере технологического развития транспортной отрасли соберет более 400 экспертов, чтобы обсудить как ИИ уже сегодня меняет логистику, управление транспортом и рынок труда и каким будет его влияние завтра», — говорится в сообщении.

В рамках конференции обсудят ключевые ИИ технологии на ближайшие 10 лет, а также поговорят про последствия развития ИИ на рынок труда и оценят вероятность восстания машин. Кроме того, представители ведущих исследовательских центров представят последние разработки в области больших языковых моделей, компьютерного зрения, нейроинтерфейсов и робототехники. На отдельной форсайт-сессии эксперты по внедрению IT-решений в транспортной отрасли поговорят о будущем логистики, беспилотном транспорте, полной цифровизации и роботизации транспортной инфраструктуры, а также поделятся примерами IT-решений, которые уже способствуют эффективной цифровизации на транспорте.

Участие в конференции примут представители государственных структур, ведущих IT-компаний, научных центров и отраслевые эксперты.

Организатором мероприятия выступает концерн «Телематика» — лидер в России на рынке IT-систем на основе искусственного интеллекта для транспортной отрасли.