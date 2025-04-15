Правило нулевого дохода: кто в Волгограде не получит единое пособие

В Волгоградском отделении СФР напомнили, что при оформлении единого пособия для семьи с детьми или беременной женщины действует так называемое «правило нулевого дохода». Это требование касается трудоспособных членов семьи: если у них отсутствует официальный доход за расчетный период, необходимо подтвердить уважительные причины, по которым человек не мог работать.
По общему правилу, за 12 месяцев до подачи заявления трудоспособный гражданин должен иметь суммарный доход не менее четырех минимальных размеров оплаты труда. В расчет идут официальная зарплата, пенсия, доход от предпринимательской деятельности или самозанятости. Если таких поступлений не было, необходимо обосновать их отсутствие.
Подтвердить нулевой доход можно только в том случае, если в расчетный период человек находился в объективных жизненных обстоятельствах, мешающих трудоустройству. К числу таких причин относятся: статус единственного родителя или многодетной семьи — для одного из родителей, беременность — начиная с шестого месяца в расчетном периоде или с 12 недель на момент подачи заявления, очное обучение до 23 лет, прохождение срочной службы в армии и три месяца после демобилизации, мобилизация члена семьи, статус официального безработного -но не более шести месяцев, длительное лечение самого заявителя или уход за заболевшим ребенком, а также уход за гражданином с инвалидностью.
В СФР отметили, что отсутствие официального дохода при подаче на пособие допустимо, но только если оно подтверждено одной или несколькими уважительными причинами, перечисленными в перечне.