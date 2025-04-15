Правило нулевого дохода: кто в Волгограде не получит единое пособие

Подтвердить нулевой доход можно только в том случае, если в расчетный период человек находился в объективных жизненных обстоятельствах, мешающих трудоустройству. К числу таких причин относятся: статус единственного родителя или многодетной семьи — для одного из родителей, беременность — начиная с шестого месяца в расчетном периоде или с 12 недель на момент подачи заявления, очное обучение до 23 лет, прохождение срочной службы в армии и три месяца после демобилизации, мобилизация члена семьи, статус официального безработного -но не более шести месяцев, длительное лечение самого заявителя или уход за заболевшим ребенком, а также уход за гражданином с инвалидностью.