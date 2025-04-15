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С шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, не могут связаться

На месте ЧП в Белокалитвинском районе работают более 60 спасателей.

Источник: Комсомольская правда

На шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области идет спасательная операция. В ней задействованы 68 спасателей, в том числе военизированные горноспасательные отряды в составе 16 человек. Однако с двумя шахтерами, которые остаются под завалами, связи нет. Но воздух в забой поступает. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора.

По его словам, сейчас на месте работу всех служб координирует первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

Напомним, утром 15 апреля на шахте «Садкинская» произошел обвал породы. В этот момент там находилось около 75 работников. Их сразу же подняли на поверхность. Однако о судьбе двух горняков все еще неизвестно. Предположительно, они находятся под завалами.