С шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, не могут связаться

На шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области идет спасательная операция. В ней задействованы 68 спасателей, в том числе военизированные горноспасательные отряды в составе 16 человек. Однако с двумя шахтерами, которые остаются под завалами, связи нет. Но воздух в забой поступает. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора.
По его словам, сейчас на месте работу всех служб координирует первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.
Напомним, утром 15 апреля на шахте «Садкинская» произошел обвал породы. В этот момент там находилось около 75 работников. Их сразу же подняли на поверхность. Однако о судьбе двух горняков все еще неизвестно. Предположительно, они находятся под завалами.