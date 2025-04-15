С шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, не могут связаться

На шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области идет спасательная операция. В ней задействованы 68 спасателей, в том числе военизированные горноспасательные отряды в составе 16 человек. Однако с двумя шахтерами, которые остаются под завалами, связи нет. Но воздух в забой поступает. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора.