Оксану Груздеву переназначили замминистра образования Омской области

На портале правовой информации опубликовано распоряжение о кадрах в министерстве образования Омской области. Документ подписан исполняющим обязанности губернатора Рустамом Мингазовым.
Оксана Груздева назначена на должность заместителя министра образования Омской области. Как сказано в постановлении, в порядке перевода и сроком на один год.
Однако Оксана Груздева уже являлась замминистра и до подписания нынешнего постановления. Она совмещала эту должность с должностью начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования. Останется ли она начальником управления и в своем новом статусе, в документе не уточняется.
Ранее мы писали, что на должность министра нового омского министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области назначен Александр Кольцов.