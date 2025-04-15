Оксану Груздеву переназначили замминистра образования Омской области

Однако Оксана Груздева уже являлась замминистра и до подписания нынешнего постановления. Она совмещала эту должность с должностью начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования. Останется ли она начальником управления и в своем новом статусе, в документе не уточняется.