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Оксану Груздеву переназначили замминистра образования Омской области

Ее полномочия продлены еще на год, а вот останется ли она при этом начальником управления опеки и попечительства, в документе не уточняется.

Источник: Комсомольская правда

На портале правовой информации опубликовано распоряжение о кадрах в министерстве образования Омской области. Документ подписан исполняющим обязанности губернатора Рустамом Мингазовым.

Оксана Груздева назначена на должность заместителя министра образования Омской области. Как сказано в постановлении, в порядке перевода и сроком на один год.

Однако Оксана Груздева уже являлась замминистра и до подписания нынешнего постановления. Она совмещала эту должность с должностью начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования. Останется ли она начальником управления и в своем новом статусе, в документе не уточняется.

Ранее мы писали, что на должность министра нового омского министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области назначен Александр Кольцов.