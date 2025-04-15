Создается программа на основе ИИ для прогнозирования рака простаты

Отмечается, что при обучении ИИ ученые будут использовать гистологию по методу whole-mount (цельноорганная гистология). «Whole-mount — это общепризнанный в мире “золотой” стандарт, с которым сравнивают любые другие диагностические методы. Исследование помогает более точно установить стадию опухолевого процесса, гистологический тип и степень злокачественности рака. Таким образом, срезы позволяют не только подтвердить наличие остаточной опухоли, но и выявить ее распространение за пределы капсулы. Это способствует определению более агрессивных форм рака и случаев, которые потребуют дополнительного лечения после радикальной операции», — пояснил заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Евгений Шпоть.