«Грозовая обстановка и сильные ливни». Синоптики предупредили о грозах в Беларуси на 16 апреля

В Белгидромете отмечают, что на погоду в Беларуси 16 апреля будут влиять атмосферные фронты, которые смещаются с юго-запада. В ночные часы в юго-западных районах, а также утром и днем почти по всей республике пройдут кратковременные дожди. Днем в некоторых регионах — грозы. Ветер будет юго-восточного направления порывистый, местами — порывистый.