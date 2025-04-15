«Грозовая обстановка и сильные ливни». Синоптики предупредили о грозах в Беларуси на 16 апреля

Синоптики предупредили белорусов о грозах и ливнях в среду, 16 апреля, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по данным европейской системы прогнозирования штормов ESTOFEX в Беларуси 15 апреля прогнозируются грозы по значительной части территории страны.
О грозах предупреждают и в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Европейский синоптики на вечер 16 апреля, а также ночь и утро, 17 апреля, прогнозируют ливни в республике. Так, грозовая обстановка и сильные ливни ожидаются в Гродненской и Минской областях.
— Интенсивность ливней будет составлять 10 — 15 миллиметров в час, — отмечают синоптики.
В Белгидромете отмечают, что на погоду в Беларуси 16 апреля будут влиять атмосферные фронты, которые смещаются с юго-запада. В ночные часы в юго-западных районах, а также утром и днем почти по всей республике пройдут кратковременные дожди. Днем в некоторых регионах — грозы. Ветер будет юго-восточного направления порывистый, местами — порывистый.
В ночные часы похолодает до +5 — +11 градусов, а днем воздух прогреется до +12 — +18 градусов. Ощутимо теплее будет на юго-западе Беларуси — до +23.