В Китае появился острый суп с лапшой для собак

В социальных сетях новый специальный рецепт вызвал оживленные дискуссии и даже чувство ревности. Один человек прокомментировал: «Это выглядит лучше, чем то, что я ем. В человеческом малатане почти нет настоящего мяса, но в этом корме для собак оно есть». Другой добавил: «У собак определенно больше возможностей в больших городах».