В Китае появился острый суп с лапшой для собак

Ресторан «Малатан» для домашних животных в Шанхае представил собачий малатан — версию знаменитого китайского уличного блюда, известного острым бульоном с нарезанным мясом и овощами. Об этом пишет South China Morning Post.
Традиционно в малатан, что переводится как «острый, пряный, жгучий», входят смесь мяса, овощей, измельченного чеснока и сушеного перца чили, тушенных в остром бульоне. В собачью версию включили лосось, дикие красные креветки, говяжьи легкие и печень, утиную грудку, куриные сердечки, чернику и еще 20 ингредиентов.
Примечательно, что блюдо готовится с помощью микроволновой печи, а не традиционно варится в воде. Порция малатана для собак стоит 25,7 юаня — 288 рублей — за 500 граммов. Помимо супа в ресторане также можно приобрести закуски и десерты для домашних животных.
В социальных сетях новый специальный рецепт вызвал оживленные дискуссии и даже чувство ревности. Один человек прокомментировал: «Это выглядит лучше, чем то, что я ем. В человеческом малатане почти нет настоящего мяса, но в этом корме для собак оно есть». Другой добавил: «У собак определенно больше возможностей в больших городах».
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