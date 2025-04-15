Как рассказали в спасательном ведомстве, плановая техническая проверка системы оповещения населения пройдет с 9.00 до 13.00.
МЧС призывает сохранять спокойствие и отмечает, что никаких действий не требуется.
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка системы оповещения населения пройдет в Минской области 16 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Как рассказали в спасательном ведомстве, плановая техническая проверка системы оповещения населения пройдет с 9.00 до 13.00.
МЧС призывает сохранять спокойствие и отмечает, что никаких действий не требуется.