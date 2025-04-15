В мэрии думают о запуске дубля троллейбусного маршрута № 2 в Калининграде

— Есть предварительное решение, как в наиболее загруженных частях города уменьшить высокую наполняемость автобусов, сделать передвижение пассажиров более комфортным. Это может быть — решение еще не принято — специальный подвозной маршрут, дубль маршрута № 2, который будет ехать с наиболее загруженной части города, например, с ул. Флотской до площади Победы, разворачиваться и ехать обратно, — сказал Игорь Шлыков.