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В мэрии думают о запуске дубля троллейбусного маршрута № 2 в Калининграде

Транспорт могут направить с ул. Флотской до площади Победы.

В администрации Калининграда рассказали о возможности запуска еще одного маршрута, который будет дублем троллейбуса № 2. Об этом 15 апреля сообщил заместитель главы городской администрации Игорь Шлыков. Накануне состоялся Общественный совет, на котором обсуждали проблему транспорта: власти взяли еще неделю на мониторинг.

— Есть предварительное решение, как в наиболее загруженных частях города уменьшить высокую наполняемость автобусов, сделать передвижение пассажиров более комфортным. Это может быть — решение еще не принято — специальный подвозной маршрут, дубль маршрута № 2, который будет ехать с наиболее загруженной части города, например, с ул. Флотской до площади Победы, разворачиваться и ехать обратно, — сказал Игорь Шлыков.

Он отметил, что решение примут, если «данные о высокой наполняемости в часы-пик будут подвержены».

Напомним, калининградцы столкнулись с трудностями после изменений в работе городского общественного транспорта, происшедших в апреле. Речь об отмене автобусных маршрутов №№ 33 и 75 и изменения схемы троллейбусного маршрута № 2.