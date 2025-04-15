В обрушенной шахте в Роствоской области рабочих ищут на глубине 125 метров

На шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе утром 15 апреля произошел обвал породы. В итоге под завалами оказались двое горняков. Сейчас на месте ЧП проводится спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Задействованы 68 спасателей, в их числе есть два отделения горноспасателей. Также привлечено 17 единиц техники. Шахтеров ищут на глубине 125 метров. Пока связаться с рабочими не удается, но воздух поступает в забой.
Как сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь, на месте работу всех служб координирует первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.