Центральный парк летом

На обширной территории сейчас занято много рабочих. Идет покраска и побелка помещений, ремонт павильонов, расчищают дорожки площадки. Начинаются посадки. Текущим летом в парке будет высажено деревьев, кустарников и цветов значительно больше, чем в предыдущие годы. Вновь забьют фонтаны парка. Заново оформляется центральный вход.
Массовое поле, площадки и аллеи украшаются стендами, красочными панно, портретами полководцев и героев Великой Отечественной войны.
В центре парка, под открытым небом, среди цветов и зелени выстроен лекционный зал на 250 мест. Выступать здесь будут квалифицированные лекторы, научные работники, ученые, военные специалисты.
По примеру прошлых лет в парке устанавливается огромная (в 20 квадратных метров) карта мира. У карты консультанты будут вести беседы.
Большое внимание уделяется физкультуре и спорту. На многочисленных спортивных площадках будут происходить состязания волейболистов и баскетболистов, игра в теннис, гимнастические занятия. Создаются также городошные площадки, любителям гребли предоставляются лодки.
Намечено разыграть командное первенство по штыковому бою, личное командное первенство по фехтованию.
На показательном спортивном стадионе парка, имеющем 1000 мест, предстоят выступления чемпионов и рекордсменов по боксу, французской борьбе, штанге, гимнастике, фехтованию, легкой атлетике.
На территории парка постоянно действуют три закрытых театра и много открытых эстрад. В Зеленом театре будут выступать коллективы ведущих театров столицы, ансамбли, состоятся концерты с участием лучших артистов.
На центральной открытой эстраде — ежедневные выступления военных и симфонических оркестров. На Площади фонтанов оборудуется новая музыкальная эстрада для концертов легкой музыки.
Парк наметил большую программу литературных вечеров, а также творческих вечеров писателей и поэтов.
Стационарные выставки посвящаются таким интересным темам, как биология, освоение Арктики, металлы будущего, 50 лет радио, строительство газопровода Саратов — Москва.
В парке возобновляются и усовершенствуются аттракционы. Текущим летом будут действовать «колесо смеха», качели, карусели, «колесо обозрений», парашютная вышка, «летающие люди», «мертвая петля» и другие.
К услугам посетителей парка по всей территории организована сеть кафе, ресторанов, киосков, ручная продажа продуктов.
В нынешнем году парк продолжит имевшую большой успех работу на показательном огороде. На грядках огорода будут высажены новые особо витаминозные виды овощей. У специалиста-агронома можно получить консультации по всем вопросам огородного хозяйства.
Откроется парк традиционным первомайским народным гуляньем.