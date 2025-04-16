Центральный парк летом

На обширной территории сейчас занято много рабочих. Идет покраска и побелка помещений, ремонт павильонов, расчищают дорожки площадки. Начинаются посадки. Текущим летом в парке будет высажено деревьев, кустарников и цветов значительно больше, чем в предыдущие годы. Вновь забьют фонтаны парка. Заново оформляется центральный вход.