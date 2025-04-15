Мэрия Ишима рассказала о судьбе «грязной мухи», возмутившей жителей

Ранее сообщалось, что власти города думают, как поступить с арт-объектом «Пчела» после резонансного обращения в соцсетях с просьбой демонтировать «это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала». Отмечалось, что «Пчела» была установлена на клумбе в 2016 году после паводка по инициативе и на средства местных жителей.