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Мэрия Ишима рассказала о судьбе «грязной мухи», возмутившей жителей

Ишимская мэрия: арт-объект «Пчела» будут реставрировать.

ТЮМЕНЬ, 15 апр — РИА Новости. Арт-объект «Пчела» в городе Ишиме Тюменской области, которую местные жители назвали «грязной мухой» и потребовали демонтировать, приведут в надлежащий вид, сообщили РИА Новости в мэрии.

Ранее сообщалось, что власти города думают, как поступить с арт-объектом «Пчела» после резонансного обращения в соцсетях с просьбой демонтировать «это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала». Отмечалось, что «Пчела» была установлена на клумбе в 2016 году после паводка по инициативе и на средства местных жителей.

«Арт-объект “Пчела” решено реставрировать. Возможно, этим займется та инициативная компания, которая её после паводка и установила, в рамках благотворительности. Но прежде её снимут, исследуют, чтобы понять, какой объём работ предстоит», — рассказали в мэрии.