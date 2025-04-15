На предприятиях появятся таблички с именами погибших на СВО бойцов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Рабочее время героя», в рамках которой на территориях предприятий в РФ появятся таблички, посвящённые работникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО, сообщили в Telegram-канале партии.