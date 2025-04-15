В Ростовской области в 2025 году улучшат 168 общественных территорий

В Ростовской области в 2024 году благоустроят 168 общественных территорий, выбранных самими жителями в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Парки, скверы и зоны отдыха ждут масштабное преображение по всему региону. Подробнее об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Среди ключевых объектов два обновленных парка в хуторе Ажинов и станице Обливской Багаевского района. Совершенно новая общественная зона в селе Летник Песчанокопского района. А также полностью преобразившаяся привокзальная площадь в посёлке Чертково.
Эти территории станут настоящими центрами притяжения. Комфортные условия создаются не только для местных жителей, но и для гостей наших городов и сел.
Все работы проводятся с учетом пожеланий населения. Жители сами выбирали, какие именно пространства нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Проект охватывает как крупные города, так и небольшие населённые пункты, обеспечивая равные возможности для качественного отдыха на свежем воздухе по всему региону.