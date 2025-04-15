В Ростовской области в 2025 году улучшат 168 общественных территорий

Все работы проводятся с учетом пожеланий населения. Жители сами выбирали, какие именно пространства нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Проект охватывает как крупные города, так и небольшие населённые пункты, обеспечивая равные возможности для качественного отдыха на свежем воздухе по всему региону.