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Уфимская канатная дорога возобновила свою работу

Стоимость проезда — 60 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе запустили подвесную канатную дорогу, которая связывает остановку «Трамплин» с паромным причалом «Трамплин-Город» на берегу реки Уфы. Об этом рассказали в мэрии города.

Особенно активно этим транспортом пользуются владельцы дач, поскольку на другом берегу, в районе Дудкино, расположено большое количество садоводческих товариществ.

В настоящее время переправа функционирует с 11:00 до 20:00 без выходных. Однако уже в мае, с началом дачного сезона, график изменится — кабинки будут курсировать с 8 утра до 8 вечера.

Цена билета составляет 60 рублей, а для держателей карты «Алга» действует льготный тариф в 55 рублей.

Как сообщили в городской администрации, в этом году часть кабинок оформлена в стилистике 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работа канатной дороги продлится до октября.