Уфимская канатная дорога возобновила свою работу

В Уфе запустили подвесную канатную дорогу, которая связывает остановку «Трамплин» с паромным причалом «Трамплин-Город» на берегу реки Уфы. Об этом рассказали в мэрии города.
Особенно активно этим транспортом пользуются владельцы дач, поскольку на другом берегу, в районе Дудкино, расположено большое количество садоводческих товариществ.
В настоящее время переправа функционирует с 11:00 до 20:00 без выходных. Однако уже в мае, с началом дачного сезона, график изменится — кабинки будут курсировать с 8 утра до 8 вечера.
Цена билета составляет 60 рублей, а для держателей карты «Алга» действует льготный тариф в 55 рублей.
Как сообщили в городской администрации, в этом году часть кабинок оформлена в стилистике 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работа канатной дороги продлится до октября.