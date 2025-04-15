В самарскую поликлинику поставили 8 новых машин неотложной помощи

— Новые машины предназначены для выездов к пациентам на дом, в том числе в отдаленные территории. Автомобили помогают нам оперативно транспортировать маломобильных пациентов в основной корпус для проведения рентгенологических исследований и диспансерных осмотров, доставлять лекарственные препараты, — отметили в сообщении.