В самарскую поликлинику поставили 8 новых машин неотложной помощи

В Самарскую городскую поликлинику № 14 поставили 8 новых автомобилей неотложной помощи. В регионе реализуют нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», об этом сообщили в областном минздраве.
— Новые машины предназначены для выездов к пациентам на дом, в том числе в отдаленные территории. Автомобили помогают нам оперативно транспортировать маломобильных пациентов в основной корпус для проведения рентгенологических исследований и диспансерных осмотров, доставлять лекарственные препараты, — отметили в сообщении.
На данный момент в автопарке учреждения насчитывают 28 машин. В рамках реализации программы планируют приобрести еще 197 единиц транспорта для поликлиник и больниц региона.