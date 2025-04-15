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В самарскую поликлинику поставили 8 новых машин неотложной помощи

Автопарк Самарской поликлиники пополнили новыми неотложками.

Источник: министерство здравоохранения

В Самарскую городскую поликлинику № 14 поставили 8 новых автомобилей неотложной помощи. В регионе реализуют нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», об этом сообщили в областном минздраве.

— Новые машины предназначены для выездов к пациентам на дом, в том числе в отдаленные территории. Автомобили помогают нам оперативно транспортировать маломобильных пациентов в основной корпус для проведения рентгенологических исследований и диспансерных осмотров, доставлять лекарственные препараты, — отметили в сообщении.

На данный момент в автопарке учреждения насчитывают 28 машин. В рамках реализации программы планируют приобрести еще 197 единиц транспорта для поликлиник и больниц региона.