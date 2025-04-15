Выявлен механизм, защищающий твердые опухоли от CAR-T иммунотерапии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США обнаружили, что многие формы твердых опухолей не поддаются действию CAR-T иммунотерапии по той причине, что раковые клетки вырабатывают пузырьки с молекулами, которые заставляют Т-клетки уничтожать друг друга. Блокировка их действия на Т-клетки значительным образом повысила эффективность иммунотерапии, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Cancer.
«Иммунотерапия на базе CAR-T клеток необычайно эффективно воздействует на многие формы рака органов кроветворения, однако при этом она почти не помогает организму в борьбе с твердыми опухолями. Мы обнаружили, что этот тип новообразований вырабатывает внеклеточные пузырьки, содержащие в себе антигены. Эти пузырьки проникают в Т-клетки и распознаются их рецепторами, что заставляет их уничтожать друг друга», — говорится в исследовании.
Это открытие было совершено группой американских биологов под руководством профессора Университета штата Пенсильвания (США) Го Вэя при изучении взаимодействий между раковыми клетками поджелудочной железы и Т-клетками, которые используются в рамках CAR-T терапии. Такая форма опухолей особенно эффективно сопротивляется действию иммунотерапии и при этом она активно уничтожает Т-клетки пока неизвестным образом.
Для раскрытия механизмов ее защиты от иммунотерапии ученые имплантировали культуры клеток данной формы рака в организм мышей и проследили за их взаимодействиями с CAR-T терапией. Эти наблюдения показали, что при контакте с опухолью иммунные клетки вырабатывали набор сигнальных молекул, связанных с белком TNF, отвечающим за запуск воспалительных процессов.
В ответ на эти сигналы раковые клетки начинали вырабатывать особый класс микроскопических пузырьков-везикул, содержащих в себе опухолевые антигены, которые попадали на поверхность Т-клеток и прикреплялись к их рецепторам. Присутствие этих молекул на поверхности Т-клеток заставляет их соседей ошибочно считать, что они имеют дело с опухолью, а не другими Т-клетками. В результате этого они начинают активно уничтожать друг друга, что защищает новообразование от атак иммунитета.
Руководствуясь этой идеей, ученые модифицировали Т-клетки таким образом, что они стали значительно слабее реагировать на эти ошибочные сигналы. Эта процедура значительным образом повысила эффективность CAR-T терапии как в чистой форме, так и в комбинации с антителами, повышающими агрессивность Т-клеток. Это открытие, как надеются исследователи, сделает CAR-T иммунотерапию более эффективной при лечении твердых опухолей.
О CAR-T иммунотерапии.
CAR-T-терапия представляет собой пока самую успешную форму иммунотерапии рака, которая применяется в медицинской практике. В ее рамках врачи извлекают из тела пациента большое число Т-клеток, особым образом перепрограммируют их и возвращают в организм больного. На текущий момент существует несколько одобренных терапий на базе T-клеток, направленных на борьбу с разными формами миеломы, лимфомы и лейкемии. Сейчас CAR-T терапию также активно адаптируют для лечения других заболеваний.