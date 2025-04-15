Выявлен механизм, защищающий твердые опухоли от CAR-T иммунотерапии

В ответ на эти сигналы раковые клетки начинали вырабатывать особый класс микроскопических пузырьков-везикул, содержащих в себе опухолевые антигены, которые попадали на поверхность Т-клеток и прикреплялись к их рецепторам. Присутствие этих молекул на поверхности Т-клеток заставляет их соседей ошибочно считать, что они имеют дело с опухолью, а не другими Т-клетками. В результате этого они начинают активно уничтожать друг друга, что защищает новообразование от атак иммунитета.