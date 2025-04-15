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В Ростове до конца апреля обустроят 11 детских площадок

В Ростове пройдут встречи, на которых обсудят благоустройство детских площадок.
Источник: Комсомольская правда

Ростов стал первым в области, кто включился в работу по обновлению детских площадок. Так, городские власти уже стали проводить общественные обсуждения проектов с горожанами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Первое обсуждение прошло в сквере «Северный» на улице Капустина. Жильцы высказали свои мнения и предложения. До конца апреля должно пройти еще десять встреч. Всего же до конца этого месяца в городе планируют обустроить 11 детских площадок.

— Администрация города продолжит эту важную работу и будет информировать собственников многоквартирных домов о месте и времени следующих обсуждений, — говорится в сообщении.