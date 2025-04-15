В Ростове до конца апреля обустроят 11 детских площадок

Ростов стал первым в области, кто включился в работу по обновлению детских площадок. Так, городские власти уже стали проводить общественные обсуждения проектов с горожанами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Первое обсуждение прошло в сквере «Северный» на улице Капустина. Жильцы высказали свои мнения и предложения. До конца апреля должно пройти еще десять встреч. Всего же до конца этого месяца в городе планируют обустроить 11 детских площадок.
— Администрация города продолжит эту важную работу и будет информировать собственников многоквартирных домов о месте и времени следующих обсуждений, — говорится в сообщении.