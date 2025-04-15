Для аэропорта «Храброво» продлили режим «открытого неба»

«Режим открытого неба седьмой степени “свободы воздуха” позволяет авиакомпаниям выполнять перевозки пассажиров и грузов между двумя иностранными государствами без посадки в стране регистрации перевозчика, а также без ограничений по паритету частот, что способно существенно повысить транспортную доступность региона и оказать положительное влияние на его экономику. Режим открытого неба пятой степени “свободы воздуха” даёт право совершать рейсы между двумя иностранными государствами как часть полёта к себе в страну или из неё», — говорится в публикации.