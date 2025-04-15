Для аэропорта «Храброво» продлили режим «открытого неба». Такое решение приняло министерство транспорта после обращения губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.
Режим «открытое небо» продлили с 15 апреля 2025 года сроком на пять лет. Он позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять полёты в Калининград, используя пятую и седьмую свободы воздушного пространства.
«Режим открытого неба седьмой степени “свободы воздуха” позволяет авиакомпаниям выполнять перевозки пассажиров и грузов между двумя иностранными государствами без посадки в стране регистрации перевозчика, а также без ограничений по паритету частот, что способно существенно повысить транспортную доступность региона и оказать положительное влияние на его экономику. Режим открытого неба пятой степени “свободы воздуха” даёт право совершать рейсы между двумя иностранными государствами как часть полёта к себе в страну или из неё», — говорится в публикации.
Сейчас в «Храброво» выполняют рейсы по трём международным направлениям. Из аэропорта можно улететь в Минск, Хургарду и Шарм-эш-Шейх.
Ранее «Храброво» перешёл на весенне-летнее расписание. Полёты выполняют 12 авиакомпаний по 29 направлениям, включая три международных. Весенне-летнее расписание продлится до 25 октября 2025 года.