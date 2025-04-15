Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для аэропорта «Храброво» продлили режим «открытого неба»

Такое решение приняло министерство транспорта РФ.

Для аэропорта «Храброво» продлили режим «открытого неба». Такое решение приняло министерство транспорта после обращения губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Режим «открытое небо» продлили с 15 апреля 2025 года сроком на пять лет. Он позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять полёты в Калининград, используя пятую и седьмую свободы воздушного пространства.

«Режим открытого неба седьмой степени “свободы воздуха” позволяет авиакомпаниям выполнять перевозки пассажиров и грузов между двумя иностранными государствами без посадки в стране регистрации перевозчика, а также без ограничений по паритету частот, что способно существенно повысить транспортную доступность региона и оказать положительное влияние на его экономику. Режим открытого неба пятой степени “свободы воздуха” даёт право совершать рейсы между двумя иностранными государствами как часть полёта к себе в страну или из неё», — говорится в публикации.

Сейчас в «Храброво» выполняют рейсы по трём международным направлениям. Из аэропорта можно улететь в Минск, Хургарду и Шарм-эш-Шейх.

Ранее «Храброво» перешёл на весенне-летнее расписание. Полёты выполняют 12 авиакомпаний по 29 направлениям, включая три международных. Весенне-летнее расписание продлится до 25 октября 2025 года.