Последние новости к вечеру 15 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 апреля 2025 года.
Нарышкин объяснил, что подразумевает мирное решение на Украине
Глава СВР заявил, что для мирного урегулирования конфликта Украина должна принять безъядерный нейтральный статус. Также требуется отмена дискриминационных законов и признание суверенитета нынешних границ России.
ВС РФ поразили украинский военный аэродром и цеха сборки РСЗО
Минобороны РФ сообщило об ударах по украинскому военному аэродрому, цехам сборки РСЗО и центру подготовки операторов БПЛА. Удары также нанесены по временным базам ВСУ в 144 районах.
Россия и Абхазия возобновили авиасообщение спустя 30 лет
Россия возобновляет прямое авиасообщение с Абхазией после более чем 30-летнего перерыва. Первый рейс Москва — Сухум состоится 3 мая, позже полеты начнутся и из других городов.
Китай объяснил нежелание покупать газ по новому маршруту
Китай назвал поставки российского газа через Казахстан слишком дорогими и нереалистичными. Посол Чжан Ханьхуэй предложил развивать маршрут через Монголию или сосредоточиться на производстве СПГ.
В Армении заявили, что визит Пашиняна в Москву 9 мая не касается ЕС
Пашинян посетит Москву 9 мая, несмотря на призыв ЕС не ехать на парад Победы. В Армении подчеркивают: визит не связан с ЕС, у страны есть свои собственные интересы и свое видение.