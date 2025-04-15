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Последние новости к вечеру 15 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 15 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 15 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 апреля 2025 года.

Нарышкин объяснил, что подразумевает мирное решение на Украине

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Глава СВР заявил, что для мирного урегулирования конфликта Украина должна принять безъядерный нейтральный статус. Также требуется отмена дискриминационных законов и признание суверенитета нынешних границ России.

ВС РФ поразили украинский военный аэродром и цеха сборки РСЗО

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинскому военному аэродрому, цехам сборки РСЗО и центру подготовки операторов БПЛА. Удары также нанесены по временным базам ВСУ в 144 районах.

Россия и Абхазия возобновили авиасообщение спустя 30 лет

Источник: Владимир Попов/ТАСС

Россия возобновляет прямое авиасообщение с Абхазией после более чем 30-летнего перерыва. Первый рейс Москва — Сухум состоится 3 мая, позже полеты начнутся и из других городов.

Китай объяснил нежелание покупать газ по новому маршруту

Источник: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/TASS

Китай назвал поставки российского газа через Казахстан слишком дорогими и нереалистичными. Посол Чжан Ханьхуэй предложил развивать маршрут через Монголию или сосредоточиться на производстве СПГ.

В Армении заявили, что визит Пашиняна в Москву 9 мая не касается ЕС

Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Пашинян посетит Москву 9 мая, несмотря на призыв ЕС не ехать на парад Победы. В Армении подчеркивают: визит не связан с ЕС, у страны есть свои собственные интересы и свое видение.