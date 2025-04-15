Легенда ММА Джефф Монсон приехал в Волгоград на похороны юного спортсмена

В Волгограде прощаются с 16-летним Максимом Семеновым, воспитанником футбольной академии «Ротор», который скоропостижно скончался после тренировки. На траурную церемонию приехал известный боец ММА Джефф Монсон, чтобы поддержать семью погибшего подростка. Легендарного спортсмена увидели в городе на траурной церемонии волгоградцы и сообщили об этом в соцсетях.