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Легенда ММА Джефф Монсон приехал в Волгоград на похороны юного спортсмена

16-летний Максим Семенов скоропостижно скончался дома после тренировки.

В Волгограде прощаются с 16-летним Максимом Семеновым, воспитанником футбольной академии «Ротор», который скоропостижно скончался после тренировки. На траурную церемонию приехал известный боец ММА Джефф Монсон, чтобы поддержать семью погибшего подростка. Легендарного спортсмена увидели в городе на траурной церемонии волгоградцы и сообщили об этом в соцсетях.

Трагедия произошла 12 апреля — у Максима Семенова резко ухудшилось самочувствие дома после занятий — подросток играл в компьютерную игру, когда ему внезапно стало плохо. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти парня не удалось. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Джефф Монсос неоднократно посещал Волгоград и поддерживал местные спортивные инициативы. На этот раз он приехал, чтобы разделить скорбь семьи, потерявшей ребенка.