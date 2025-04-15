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Королю Бельгии Филиппу исполнилось 65 лет

Королю Бельгии Филиппу сегодня, 15 апреля, исполнилось 65 лет. Двенадцать из них он выполняет роль монарха, унаследовав в 2013 году трон от своего отца короля Альберта II. И исполняет успешно: несмотря на то, что от закрытого, неуклюжего принца в начале его правления не ждали особенно ярких поступков, ему удалось усовершенствовать бельгийскую монархию и отчасти изменить ее имидж в лучшую сторону.
Источник: Газета.Ру

Королю Бельгии Филиппу сегодня, 15 апреля, исполнилось 65 лет. Двенадцать из них он выполняет роль монарха, унаследовав в 2013 году трон от своего отца короля Альберта II. И исполняет успешно: несмотря на то, что от закрытого, неуклюжего принца в начале его правления не ждали особенно ярких поступков, ему удалось усовершенствовать бельгийскую монархию и отчасти изменить ее имидж в лучшую сторону.

Грустное детство короля.

Принц Филипп родился 15 апреля 1960 года. В то время Бельгией правил (конечно, условно, как во всякой конституционной монархии), король Бодуэн — старший брат его отца принца Альберта. В раннем детстве Филиппа не готовили к тому, что он займет трон. Однако брак короля Бодуэна и его жены, испанской аристократки Фабиолы де Мора-и-Арагон, оказался бездетным — в 1993 году трон от брата унаследовал Альберт II, а в 2013-м он отрекся от престола и передал бразды правления старшему сыну.

Будущий монарх родился в замке Бельведер в Лакене — обширной королевской резиденции к северу от Брюсселя. Брак его родителей — принца Альберта и королевы Паолы, итальянской аристократки, — был не слишком счастливым, хотя его мать считалась одной из красивейших женщин Европы. Ребенку, у которого со временем появились сестра, принцесса Астрид, брат, принц Лоран, и сводная младшая сестра по отцу, ныне принцесса Дельфина, не хватало внимания. Особенно отца — воспитанию мальчика больше времени уделял король Бодуэн, от которого тот перенял строгие католические взгляды.

Проблемы были и в школе. Дело в том, что в начальных классах принц учился во франкоязычном учебном заведении, но в среднюю школу уже был вынужден пойти в Зедельгеме в Западной Фландрии. Там обучение велось на фламандском (который считается диалектом нидерландского).

В средней школе Его Высочеству было трудно найти друзей — он несколько раз публично признавался, что в юности у него было много проблем в общении.

Чем занимался принц Филипп после школы.

С 1978 по 1981 год принц Филипп, как водится у представителей королевских семей, учился в Королевской военной академии (бельгийской) — и вышел оттуда в звании младшего лейтенанта. После он получил высшее образование в Тринити-колледже в Оксфорде и Стэнфордском университете в Калифорнии — там он в 1985 году окончил магистратуру по специальности «политология».

А военная карьера на этом не завершилась: принц Филипп уже на родине окончил курсы в Королевском высшем институте обороны, где освоил специальность военного пилота, получил сертификат парашютиста и десантника и новое звание — полковник. В 2001-м он стал генерал-майором сухопутных войск и контр-адмиралом военно-морских сил.

При этом в качестве главной задачи будущему монарху поручили продвижение бельгийских товаров на международном рынке. В 1993 году он стал почетным представителем Бельгийской торговой палаты — в этом качестве он совершил около 60 поездок. После восхождения на трон короля Филиппа эта миссия перешла к его младшей сестре Астрид.

Брак принца Филиппа.

Старший сын короля Альберта II никогда не пользовался популярностью в народе — в том числе, и потому, что к середине 90-х он оставался закоренелым холостяком и казалось, что принц никогда не женится.

Однако 13 сентября 1999 года публике неожиданно представили невесту принца Филиппа — Матильду д’Удекем д’Акоз, дочь бельгийского графа Патрика Анри д’Удекем д’Акоза и польской графини Анны Марии Коморовской, которая переехала в Бельгию еще в детстве. Оказалось, что Его Высочество и юная аристократка (будущей королеве Матильде тогда было 23 года) познакомились в 1996 году на теннисном корте. Однако их отношения тщательно скрывались.

Свадьба состоялась 4 декабря 1999 года, а медовый месяц принц и принцесса провели на Мальдивах и в Индии.

В 2012 году в Бельгии вновь вспомнили о том, что публика и не ждала от принца Филиппа вступления в брак. В свет вышла книга журналиста Фредерика Деборсу под названием «Королевские вопросы». В ней он заявил, что Его Высочество буквально заставили жениться, а четверо его детей (принцесса Елизавета, принц Габриэль, принц Эммануэль и принцесса Элеонора) родились в клинике, которая занимается детьми, появившимися на свет в результате искусственного оплодотворения.

В ответ королевский дворец выпустил официальное заявление принца Филиппа. «День, когда Матильда сказала “Да” в ответ на мое предложение, стал счастливейшим в моей жизни», — говорилось в нем. Такую реакцию сочли странной — ведь обычно королевские семьи игнорируют любые сомнительные предположения на свой счет.

Впрочем, никто и не удивился: у Филиппа уже была репутация человека неловкого — без обаяния и харизмы. Он нелепо чмокал молодую жену в день свадьбы на балконе королевской резиденции, очень странно объявил о рождении старшей дочери — словами «это правда маленькая женщина». В общем, принца и так считали странным.

От Его Высочества — к Его Величеству.

В 2013 году, когда отец принца Филиппа отрекся от престола (утверждалось, что по состоянию здоровья — ему уже было 79 лет), публика не видела в нем подходящую кандидатуру для роли монарха. В Бельгии эта роль особенно сложна, поскольку от короля требуется объединять две части страны — франкофонную и фламандскую. Тем не менее, 21 июля 2013 года бельгийцы прокричали «Да здравствуйте король» на коронации Его Величества Филиппа I. Несмотря на то, что церемонию проигнорировали некоторые представители Фландрии, она прошла успешно. А в своей речи новый король заявил: «Благополучие нашей нации и наших институтов зависит от нашей способности превратить наши различия в наше преимущество». В конце дня Его Величество удивил подданных — он появился на балконе резиденции на закате, несколько раз поцеловал жену и сказал: «Мы провели прекрасный день. Давайте гордиться нашей прекрасной страной».

За 10 лет королю Филиппу удалось удивить подданных еще несколько раз — прежде всего тем, что он оказался отличным, современным монархом. В 2023 году его деятельностью были удовлетворены 55% бельгийцев, а рейтинг одобрения составлял 5,9 из 10, сообщала газета The Brussels Times.

Из самых ярких поступков короля можно назвать извинения, которые он принес жителям Демократической Республики Конго за годы бельгийской колонизации. В 2020 году монарх неожиданно отправил письмо президенту ДРК Феликсу Чисекеди, в котором он попросил прощения за жестокость своих предков по отношению к жителям Африканского континента. Двумя годами позже он еще раз выступил на эту тему. Король Филипп посетил Демократическую Республику Конго и вернул ей одну из огромных церемониальных деревянных масок, вывезенных из Африки. Впрочем, это было, скорее, символическим шагом, поскольку в общей сложности из Конго в Бельгию до 1960 года было вывезено более 84 тысяч предметов.

Между тем, королевская семья Бельгии считается самой бедной в Европе — Его Величество обладает состоянием всего лишь в ~€12,4 млн.~ Правда, деятельность монархов оплачивается и из кармана граждан страны — и обходится казне примерно в ~€40 млн в год.~

При этом резиденции монархов им не принадлежат — и Королевский дворец в Брюсселе, и Королевский замок в Лакене считаются собственностью государства. Правда, есть и еще несколько замков, где живут родственники короля — они находятся в распоряжении Королевского трастового фонда.

Король Филипп и королева Матильда хотя и живут достаточно скромно, по королевским меркам, отдыхают там, где это принято у богатых людей — например, катаются на лыжах в швейцарском Вербье. Но не всегда. Например, они часто ездят заниматься кайт-серфингом или кататься на велосипедах на остров Йе в Бискайском заливе на западе Франции. В 2018 году они неожиданно отправились на четыре дня в Армению, а в 2022-м — в Хорватию.