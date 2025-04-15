Королю Бельгии Филиппу исполнилось 65 лет

В 2013 году, когда отец принца Филиппа отрекся от престола (утверждалось, что по состоянию здоровья — ему уже было 79 лет), публика не видела в нем подходящую кандидатуру для роли монарха. В Бельгии эта роль особенно сложна, поскольку от короля требуется объединять две части страны — франкофонную и фламандскую. Тем не менее, 21 июля 2013 года бельгийцы прокричали «Да здравствуйте король» на коронации Его Величества Филиппа I. Несмотря на то, что церемонию проигнорировали некоторые представители Фландрии, она прошла успешно. А в своей речи новый король заявил: «Благополучие нашей нации и наших институтов зависит от нашей способности превратить наши различия в наше преимущество». В конце дня Его Величество удивил подданных — он появился на балконе резиденции на закате, несколько раз поцеловал жену и сказал: «Мы провели прекрасный день. Давайте гордиться нашей прекрасной страной».