Отключения света 16 апреля грозят шести районам в Волгограде

Плановые отключения света 16 апреля 2025 года в Волгограде не будут массовыми, но затронут жителей отдельных жилых массивов сразу в шести районах областного центра. На время профилактических и ремонтных работ в среду приостановят электроснабжение в Тракторозаводском и Краснооктябрьском, Центральном и Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. Коммунальные страдания коснутся и жителей частного сектора, и обитателей многоквартирных домов. График отключений и список адресов сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».