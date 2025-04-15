Отключения света 16 апреля грозят шести районам в Волгограде

Плановые отключения света 16 апреля 2025 года в Волгограде не будут массовыми, но затронут жителей отдельных жилых массивов сразу в шести районах областного центра. На время профилактических и ремонтных работ в среду приостановят электроснабжение в Тракторозаводском и Краснооктябрьском, Центральном и Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. Коммунальные страдания коснутся и жителей частного сектора, и обитателей многоквартирных домов. График отключений и список адресов сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».
В Тракторозаводском районе Волгограда плановые отключения электричества затронут 16 апреля 2025 с 9.00 до 15.00 дома по адресам: ул. Героев Тулы, 6/31, 6/41, 6/42, 6/52, 6/50, 6/67, 6/144, 6/1410, 6/89, 6/811, 6/711, 14.
В Краснооктябрьском районе среди коммунальных страдальцев без света с 9.00 до 16.00 часов 16 апреля окажутся дома на пр. Металлургов, 72−78, ул. Кунгурская, 6−10, 13−17, ул. Новошахтинская, 2−24, 1а-19.
В Центральном районе 16.04.2025 с 9.00 до 17.00 отключат свет на ул. Бакинская, 3−7, ул. 7-й Гвардейской, 12, ул. Школьная, 8. В планах эти адреса значатся не в первый раз.
В Дзержинском районе Волгограда в среду обесточат с 9.00 до 12.00 часов улицу Трехгорную.
В Кировском районе Волгограда 16 апреля свет вырубят на ул. Вязовая, 9−17, 2а-24, ул. Гранатовая, 41−59, 76−92, ул. Еловая, 1−15, 2−30, ул. Кизиловая, 13−33, 20−36б. ул. Кленовая, 1а-27, 22−28, пер. Псковский, 2−4а.
В Красноармейском районе плановые отключения света 16.04.2025 пройдут с 9.00 до 17.00 и затронут: ул. Заканальная 1−19, 2−16, ул. Каракалпакская, 1−11, ул. Я. Колоса, 2−24, ул. Мачтозаводская, 154, ул. Пятиморская, 37, 39, 41, 41а.