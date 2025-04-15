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Путин рассказал об обеспечении социально-экономического каркаса России

Путин: 2160 опорных населенных пунктов обеспечат экономический каркас России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами призваны обеспечить социально-экономический каркас РФ.

«Такие опорные (населенные — ред.) пункты, а всего их 2160, вместе с крупнейшими мегаполисами призванные укрепить экономический и инфраструктурный каркас России, тем самым обеспечить более гармоничную, устойчивую модель расселения по территории страны», — сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.

Он добавил, что развитие опорных населённых пунктов будет идти в том числе на основе мастер-планов, в них должно быть отражено, каким будет конкретный город, районный центр или село через 6−12 лет.