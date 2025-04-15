Какая погода будет в Казахстане 16 апреля

В Абайской области по данным синоптиков ночью на юге, востоке и в центре ожидаются осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь), гроза, днем на юге, востоке, в центре области дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем 13−18, на западе области 8 тепла.