Какая погода будет в Казахстане 16 апреля

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются в Абайской, Карагандинской, Алматинской и Жетысуской областях. По республике ожидается туман.
Ночью в Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, Улытауской и Карагандинской областях прогнозируются заморозки 1−5 градусов.
В Абайской области по данным синоптиков ночью на юге, востоке и в центре ожидаются осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь), гроза, днем на юге, востоке, в центре области дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем 13−18, на западе области 8 тепла.
В Акмолинской области ночью на севере, юге и востоке возможны небольшие осадки (дождь, снег). Ночью на западе, юге, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20, на западе, севере области временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем 12−17 тепла.
В Актюбинской области будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, востоке области заморозки 3 градуса, днем 11−16, на юге области 19 тепла.
В Алматинской области будет дождь, гроза, на юге области временами сильный дождь, град, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 9−14 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 15−20, временами 24−29 м/с. Температура воздуха ночью 9−14 тепла, днем 14−19, на юго-востоке области 4−9 тепла, в горных районах области ночью и днем 0−5 тепла, днем с дальнейшим понижением.
В Атырауской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на северо-востоке области 2, днем 16−21 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на западе и в центре прогнозируется дождь, гроза, на востоке области осадки (дождь, снег), днем на юге, в центре области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, на востоке области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на западе, севере, юге области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на севере, востоке области заморозки 3 градуса, днем 13−18, на востоке области 5−10 тепла.
В Жамбылской области в горных районах возможен дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, в горных районах области 3, днем 14−19, в горных районах области 10 тепла.
В Жетысуской области пройдет дождь, гроза, на юге области временами сильный дождь, град, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный 9−14, на юго-востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20 м/с, временами 23−28, в районе Алакольских озер 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, в горных районах области 0 градусов, днем 10−15, в горных районах области 0−5 тепла.
В Западно-Казахстанской области будет без осадков. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8 тепла, на востоке области заморозки 3 градуса, днем 15−20 тепла.
В Карагандинской области ночью на севере и востоке обещают осадки, на западе, юго-востоке области сильные осадки (дождь, снег), гроза, град, днем на юго-востоке области дождь. Ночью и утром западе, востоке, в центре области туман. Ветер северный, северо-западный 9−14, утром и днем на востоке, юге области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на юге области 9 тепла, на востоке области заморозки 1 градус, днем 13−18, на востоке области 9 тепла.
В Костанайской области днем на севере возможен дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на западе, востоке области заморозки 3 градуса, днем 13−18 тепла.
В Кызылординской области осадков не обещают. На севере, востоке, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 18−23 тепла.
В Мангистауской области на западе и юго-востоке обещают дождь, гроза, днем на юго-востоке области сильный дождь. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, юго-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 18−23, на западе области 15 тепла.
В Павлодарской области ночью на юге возможны небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере области заморозки 3 градуса, днем 10−15 тепла.
В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере пройдет дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на востоке, юге области заморозки 3 градуса, днем 12−17 тепла.
В Туркестанской области на юге и в горных районах ожидается дождь, гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный 8−13, на севере, западе, в центре и горных районах области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 7, днем 20−25, в горных районах области 16 тепла.
В Улытауской области ночью на севере и востоке обещают осадки (дождь, снег), гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на севере области заморозки 1 градус, днем 11−16, на западе области 19 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 14−16 тепла.
Алматы: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 14−16 тепла.
Шымкент: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 20−22 тепла.