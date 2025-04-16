Зачем сибирские ученые оцифровали знаменитое озеро

— Одна из угроз природе озера — опасные отходы, накопленные за годы работы Байкальского ЦБК. Шлам-хранилища с токсичным лигнином каскадом спускаются к берегу, ближайший находится всего в 400 метрах от озера. По протекающим здесь рекам — Большой и Малой Осиновкам — раз в 20−25 лет с вершин хребта Хамар-Дабан спускаются селевые потоки из грязи и камней. Паводки и ливневые дожди могут спровоцировать сель, и если он зацепит отстойники с лигнином, будет настоящая экологическая катастрофа. По инициативе руководителя проекта «Цифровой двойник» академика Игоря Бычкова данную территорию обследовала экспедиция ученых разных специальностей. Они пришли к выводу, что отстойники не выдержат напор грязевого потока. И предложили решение проблемы. В основе — идея управляемого селя. Нужно очень аккуратно воздействовать, чтобы маленькими порциями снять эту угрозу. Но как конкретно? Какой вариант самый оптимальный? И вот здесь и должен помочь цифровой двойник, на котором «проигрываются» разные сценарии. Готовим сейчас комплексный проект по решению селевой проблемы, надеюсь, он будет поддержан в Минприроды и Минобрнауки.