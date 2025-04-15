Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию

«Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.