Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами то, как упростить адаптацию людей, собирающихся переехать жить в Россию.
«Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.