Глава администрации Белебея Сергей Караберов ушел в отставку

Сергей Караберов, возглавлявший администрацию Белебея в течение последнего года, объявил о своём уходе с должности по собственному желанию. Об этом он рассказал в социальных сетях.
В прощальном посте Караберов выразил признательность коллегам, особо отметив руководство района и правительство республики за оказанное доверие и возможность участвовать в развитии города.
Период работы на посту главы администрации он охарактеризовал как насыщенный и плодотворный, подчеркнув, что для него было честью возглавлять родной город, который навсегда останется для него важным и любимым местом.
Напомним, что Караберов занимал должность руководителя городской администрации ровно один год.
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