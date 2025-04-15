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Адвокат из Ростова отправится в колонию за мошенничество

От адвокатуры до колонии: Как ростовский юрист обманул доверившегося ему человека.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор адвокату, признав его виновным в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Суд установил, что адвокат из Ростовской областной коллегии получил 400 тысяч рублей от гражданина. Деньги предназначались якобы для передачи правоохранителям с целью прекращения уголовного дела. Адвокат злоупотребил доверием и профессиональным статусом.

Позже его задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Мошенничество». Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.