Адвокат из Ростова отправится в колонию за мошенничество

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор адвокату, признав его виновным в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Суд установил, что адвокат из Ростовской областной коллегии получил 400 тысяч рублей от гражданина. Деньги предназначались якобы для передачи правоохранителям с целью прекращения уголовного дела. Адвокат злоупотребил доверием и профессиональным статусом.
Позже его задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Мошенничество». Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.