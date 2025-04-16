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В Красноярском крае введут обязательную маркировку домашних животных

В Красноярском крае готовится к принятию закон, который обяжет владельцев маркировать своих домашних питомцев.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие поправки внесены в проект краевого закона об обращении с животными перед вторым чтением, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Согласно предложенным изменениям, правительство края получит полномочия по контролю не только за безнадзорными, но и за домашними животными. Владельцам придется маркировать своих питомцев и регистрировать их.

«Маркировка поможет находить потерявшихся животных и привлекать к ответственности хозяев, отпускающих питомцев на самовыгул», — пояснил депутат Виталий Дроздов.

Ветеринарная служба будет отвечать за процесс маркировки. По словам законодателей, необходимые механизмы уже работают не только для кошек и собак, но и для других домашних животных.

Первоначальная версия законопроекта, одобренная в декабре 2024 года, вызвала критику из-за положения об эвтаназии агрессивных собак. В обновленной редакции уточнены случаи, когда допускается усыпление бездомных животных: при непереносимых физических страданиях, после документально подтвержденного нападения на человека или при наличии опасного заболевания в сочетании с немотивированной агрессией.

Второе чтение законопроекта запланировано на апрельскую сессию заксобрания. Дата вступления в силу требования об обязательной маркировке пока не определена.

Ранее подростки Красноярска запустили масштабную акцию помощи бездомным животным.