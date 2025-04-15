Глава дептранса Ростова уходит в отставку

Вадим Шкабарня покидает пост главы департамента транспорта Ростова-на-Дону. Об этом стало известно 1rnd из источников в администрации города.
По данным издания, он уже подал заявление об отставке. Напомним, что Вадим Шкабарня возглавил департамент транспорта в мае 2022 года. Последним рабочим днем чиновника станет 17 апреля.
Кто займет место главы департамента транспорта Ростова-на-Дону пока неизвестно. Официального подтверждения о кадровых изменениях в администрации донской столицы пока что не поступало.