Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава дептранса Ростова уходит в отставку

Глава дептранса Ростова Вадим Шкабарня подал заявление об отставке.

Источник: Комсомольская правда

Вадим Шкабарня покидает пост главы департамента транспорта Ростова-на-Дону. Об этом стало известно 1rnd из источников в администрации города.

По данным издания, он уже подал заявление об отставке. Напомним, что Вадим Шкабарня возглавил департамент транспорта в мае 2022 года. Последним рабочим днем чиновника станет 17 апреля.

Кто займет место главы департамента транспорта Ростова-на-Дону пока неизвестно. Официального подтверждения о кадровых изменениях в администрации донской столицы пока что не поступало.