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Министр транспорта РО рассказала, что подрядчик строительства северного обхода Ростова определен

Ростовская область, 15 апреля 2025.DON24.RU. Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова рассказала, что подрядчик второго этапа строительства северного обхода Ростова определен. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«По итогам проведенных торгов победила компания ООО “Т-Транс”. Региону удалось сэкономить более 500 млн рублей от первоначальной стоимости контракта. ООО “Т-Транс” доказало свою надежность и проверено временем. Достаточно взглянуть на сегодняшнее состояние дорог, которые они строили и ремонтировали», — написала Алена Беликова.

По итогам прошлой недели в рамках конференции изучены передовые технологии по ремонту и содержанию дорог. Основная речь шла о новых материалах и технологиях, которые позволяют продлить жизнь дорогам на срок свыше 10 лет.

Также Алена Беликова встретилась с представителями министерства транспорта Пермского края и администрации города Пермь.

«В итоге нам рассказали об опыте Пермского края по состоявшейся транспортной реформе. Поделились нормативными правовыми документами, опытом работы с подрядчиками, форматом контрактов, расчетов, планов и схем. Весь этот объем информации будет нами детально изучен и принят в работу», — отметила Алена Беликова.

Министерство транспорта еженедельно докладывает в официальном канале о состоявшихся торгах, планируемых ремонтах и строительстве дорог (в разрезе муниципальных образований).