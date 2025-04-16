Министр транспорта РО рассказала, что подрядчик строительства северного обхода Ростова определен

«В итоге нам рассказали об опыте Пермского края по состоявшейся транспортной реформе. Поделились нормативными правовыми документами, опытом работы с подрядчиками, форматом контрактов, расчетов, планов и схем. Весь этот объем информации будет нами детально изучен и принят в работу», — отметила Алена Беликова.