Министр транспорта РО рассказала, что подрядчик строительства северного обхода Ростова определен

«По итогам проведенных торгов победила компания ООО “Т-Транс”. Региону удалось сэкономить более 500 млн рублей от первоначальной стоимости контракта. ООО “Т-Транс” доказало свою надежность и проверено временем. Достаточно взглянуть на сегодняшнее состояние дорог, которые они строили и ремонтировали», — написала Алена Беликова.
По итогам прошлой недели в рамках конференции изучены передовые технологии по ремонту и содержанию дорог. Основная речь шла о новых материалах и технологиях, которые позволяют продлить жизнь дорогам на срок свыше 10 лет.
Также Алена Беликова встретилась с представителями министерства транспорта Пермского края и администрации города Пермь.
«В итоге нам рассказали об опыте Пермского края по состоявшейся транспортной реформе. Поделились нормативными правовыми документами, опытом работы с подрядчиками, форматом контрактов, расчетов, планов и схем. Весь этот объем информации будет нами детально изучен и принят в работу», — отметила Алена Беликова.
Министерство транспорта еженедельно докладывает в официальном канале о состоявшихся торгах, планируемых ремонтах и строительстве дорог (в разрезе муниципальных образований).