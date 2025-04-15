Воронежские автоинспекторы ужесточили меры по «отлову» самокатчиков

С наступлением сезона самокатов полицейские начали активную работу по выявлению нарушителей среди водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, 14 апреля стражи порядка привлекли к ответственности 22-летнего самокатчика, который не спешился на пешеходном переходе у дома № 46 по улице 9 Января. Парня оштрафовали на 800 рублей.