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Воронежские автоинспекторы ужесточили меры по «отлову» самокатчиков

Сотрудники Госавтоинспекции в Воронежской области усилили контроль ситуации с водителями электросамокатов.

Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

С наступлением сезона самокатов полицейские начали активную работу по выявлению нарушителей среди водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, 14 апреля стражи порядка привлекли к ответственности 22-летнего самокатчика, который не спешился на пешеходном переходе у дома № 46 по улице 9 Января. Парня оштрафовали на 800 рублей.

Специалисты ГАИ продолжат пристально следить за водителями СИМ.

Ранее «МК в Воронеже» писал, что депутат Воронежской городской думы Константин Ашифин предложил внедрить ограничительные меры для самокатчиков.