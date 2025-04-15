В Уфе нашли опасные детские площадки

В Уфе начался рейд по детским площадкам. Представители Общественной палаты в ходе проверки обошли территории скверов «Юнармейцев» и «Гвардейский», а также парка имени Равиля Бикбаева. В ходе мониторинга были выявлены некоторые технические неполадки у снаряжений.
— В ходе осмотра выявлен ряд недостатков, включая повреждённые заглушки на игровых конструкциях и изношенное покрытие. Все обнаруженные неисправности планируется устранить до празднования Дня Победы, — пояснили в ОП РБ.
В тот же день общественники провели встречу с жительницами Кировского района, обратившими внимание на проблемы четырёх детских площадок в микрорайоне Зелёная роща. Речь идёт о придомовых территориях по улицам Рабкоров, Горбатова и Амантая.
По информации администрации Кировского района, все замечания взяты на контроль, а на одном из проблемных участков в день обращения было установлено ограждение.
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