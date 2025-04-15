Гражданам Абхазии начали выдавать российские водительские удостоверения

В сообщении поясняется, что выдача российского водительского удостоверения осуществляется бесплатно, без сдачи экзаменов и без предъявления «медицинской справки» на основании трех документов — российского паспорта или вида на жительство, абхазского паспорта и действительного абхазского водительского удостоверения. При этом абхазское водительское удостоверение не сдается, а остается на руках его владельца.