Гражданам Абхазии начали выдавать российские водительские удостоверения

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия начала выдавать российские водительские удостоверения гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ, по упрощенной схеме, сообщил во вторник старший госинспектор безопасности дорожного движения МРЭО № 14 госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Алексей Польщиков.
«Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 2025 года № 203 установлен упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданам Республики Абхазия», — говорится в заявлении Польщикова, поступившего в РИА Новости.
В сообщении поясняется, что выдача российского водительского удостоверения осуществляется бесплатно, без сдачи экзаменов и без предъявления «медицинской справки» на основании трех документов — российского паспорта или вида на жительство, абхазского паспорта и действительного абхазского водительского удостоверения. При этом абхазское водительское удостоверение не сдается, а остается на руках его владельца.
Выдача российских водительских удостоверений будет осуществляться непосредственно в Абхазии на базе управления ГАИ в Сухуме, где открыто временное подразделение, в котором прием граждан осуществляют сотрудники госавтоинспекции МВД России.
На территории Российской Федерации граждане Республики Абхазия также могут получить российские водительские удостоверения в упрощенном порядке в экзаменационных подразделениях госавтоинспекции МВД России в столицах всех российских регионов. Для удобства и экономии времени получателей услуги бланк заявления размещен на официальном сайте госавтоинспекция.рф в разделе «Участникам дорожного движения» (подраздел «Экзаменационная работа»).