Россиянка Потапова снялась с турнира перед игрой против белоруски Соболенко

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко без борьбы прошла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Штутгарте из-за травмы россиянки Анастасии Потаповой.
38-я ракетка мира Потапова в упорном стартовом матче обыграла в трех сетах датчанку Клару Таусон. Во втором круге она должна была встретиться с Соболенко. Но матч не состоится. В своем телеграм-канале Анастасия написала причину отказа:
«К сожалению, у меня скопилось большое количество жидкости в левой кисти, которая не позволяет мне функционировать даже в жизни. Сегодня приняли решение выкачивать эту жидкость, что должно мне позволить вовремя восстановиться перед Мадридом».
Таким образом, Соболенко начнет турнир только со стадии четвертьфинала. Напомним, что первый круг она пропускала благодаря высокому рейтингу. Такое продвижение белоруску вряд ли радует, ведь ей нужна игровая практика.
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