Вход в Эрмитаж станет бесплатным накануне Дня Победы

Бесплатные билеты можно будет оформить на официальном сайте Эрмитажа, в пресс-службе учреждения предупредили, что их размещение будет осуществляться поэтапно. Также бесплатные билеты будут оформлять непосредственно в кассах Главного музейного комплекса и Главного штаба 8 мая.