Ростов сковали пробки вечером, 15 апреля

Ростов-на-Дону сковали пробки. Об этом сообщили горожане вечером, 15 апреля. Это стало настоящим испытанием для водителей.
По данным сервисов мониторинга дорожной обстановки, заторы в городе достигли семи баллов из десяти, оставив водителей в многочасовых пробках. Так, трудная обстановка была в центре города. Автомобили с трудом двигались по следующим адресам: Театральный проспект, Буденновский, Большая Садовая.
Заторы также были на выездах на трассы — это Аксайская развязка, Западный и Восточный въезды — скопление фур и легкового транспорта. Пробки образовались на Ворошиловском и Темерницком мостах. Для многих ростовчан привычные 20−30 минут до дома превратились почти в два часа.