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Ростов сковали пробки вечером, 15 апреля

От работы до дома — с трудом: в Ростове вечером, 15 апреля произошел транспортный коллапс.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону сковали пробки. Об этом сообщили горожане вечером, 15 апреля. Это стало настоящим испытанием для водителей.

По данным сервисов мониторинга дорожной обстановки, заторы в городе достигли семи баллов из десяти, оставив водителей в многочасовых пробках. Так, трудная обстановка была в центре города. Автомобили с трудом двигались по следующим адресам: Театральный проспект, Буденновский, Большая Садовая.

Заторы также были на выездах на трассы — это Аксайская развязка, Западный и Восточный въезды — скопление фур и легкового транспорта. Пробки образовались на Ворошиловском и Темерницком мостах. Для многих ростовчан привычные 20−30 минут до дома превратились почти в два часа.