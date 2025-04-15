Ростов сковали пробки вечером, 15 апреля

Заторы также были на выездах на трассы — это Аксайская развязка, Западный и Восточный въезды — скопление фур и легкового транспорта. Пробки образовались на Ворошиловском и Темерницком мостах. Для многих ростовчан привычные 20−30 минут до дома превратились почти в два часа.