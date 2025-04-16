Названы продукты, которые помогают при борьбе с бессонницей

Чаще всего невозможность уснуть люди связывают со стрессом, чрезмерным использованием смартфонов и гаджетов, а также изменениями в привычной рутине. Однако еда играет немаловажную роль в том, как быстро человек засыпает.
В издании Hola рассказали, какие продукты могут помочь уснуть и за какое время до сна нужно ужинать.
Какие продукты помогают лучше уснуть
Чтобы хорошо выспаться, организму необходимо естественным образом регулировать выработку двух ключевых гормонов: серотонина, который способствует чувству благополучия и расслабления, и мелатонина, отвечающего за засыпание и поддержание сна. Чтобы стимулировать и то, и другое, необходима одна аминокислота — триптофан.
Включение этих продуктов в распорядок дня после обеда помогает подготовить организм к выделению необходимых веществ, вызывающих сонливость.
Но триптофан действует не сам по себе, поэтому также важны углеводы, которые превращаются в серотонин, а затем в мелатонин.
Сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, также могут улучшить сон.
Чего не следует есть перед сном
Тяжелая пища часто вызывает изжогу или рефлюкс, что затрудняет процесс засыпания.
Что касается напитков, кофеин — главный враг сна. Это вещество, содержащееся в кофе, чае, некоторых безалкогольных напитках и темном шоколаде, может держать в тонусе до восьми часов после его употребления. При проблемах со сном его лучше употреблять в первой половине дня.
Также рекомендуется ограничить потребление сахара на ночь, так как скачки уровня глюкозы могут вызвать нарушения сна, вызывая ночные пробуждения или чувство голода посреди ночи.
При этом ужинать следует за час-два до сна, чтобы продукты успели усвоиться в организме.
Можно ли приучить организм к нормальному сну
Научиться нормально спать можно, но не только за счет правильного ужина. Нужно придерживаться ритуалов перед сном, например, читать книгу, слушать тихую музыку, принять теплый душ. Также важно отказаться от гаджетов за час до отхода ко сну. Смысл в том, чтобы посылать организму четкие сигналы о том, что пора «отключаться».