Названы продукты, которые помогают при борьбе с бессонницей

Научиться нормально спать можно, но не только за счет правильного ужина. Нужно придерживаться ритуалов перед сном, например, читать книгу, слушать тихую музыку, принять теплый душ. Также важно отказаться от гаджетов за час до отхода ко сну. Смысл в том, чтобы посылать организму четкие сигналы о том, что пора «отключаться».