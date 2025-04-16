Пермский университет не смог отсудить 2,2 миллиона у своего бывшего ректора

Представители ПГНИУ пытались взыскать с экс-руководителя сумму надбавок к зарплате семи сотрудникам планово-финансового отдела. Два года назад в ходе проверки начисление этих денег признали неправомерным и вернули в бюджет 2,2 миллиона рублей. Вуз попытался возместить эти средства, взыскав их с Дмитрия Красильникова, который подписывал приказы о начислении надбавок.