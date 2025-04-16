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Пермский университет не смог отсудить 2,2 миллиона у своего бывшего ректора

Представители вуза пытались доказать, что Дмитрий Красильников незаконно доплачивал некоторым сотрудникам.

Источник: Аргументы и факты

Суд отказал Пермскому университету в иске о взыскании 2,2 миллиона рублей к бывшему ректору Дмитрию Красильникову, сообщает URA.RU.

Представители ПГНИУ пытались взыскать с экс-руководителя сумму надбавок к зарплате семи сотрудникам планово-финансового отдела. Два года назад в ходе проверки начисление этих денег признали неправомерным и вернули в бюджет 2,2 миллиона рублей. Вуз попытался возместить эти средства, взыскав их с Дмитрия Красильникова, который подписывал приказы о начислении надбавок.

Позиция ПГНИУ в суде состояла в том, что Красильников, занимавший тогда пост ректора, не согласовывал дополнительные выплаты с комиссией. Его защита, в свою очередь, указывала на то, что, согласно внутренним актам университета, создание комиссии для начисления надбавок необязательно.

14 апреля Мотовилихинский районный суд отказал Пермскому университету в удовлетворении иска к Дмитрию Красильникову.